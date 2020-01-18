Burnley'den Vedat Muriç için transfer açıklaması!

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin peşinde olduğu konuşulan Premier Lig ekibi Burnley'de teknik direktör Sean Dyche'den açıklama geldi.

Dyche, Muriqi'nin maliyetini karşılayabilecek seviyede olmadıklarını kaydederken, "Muriqi'nin transferi mümkün değil, birçok başka şeyin de mümkün olmadığı gibi ama bu kesinlikle mümkün değil. Bu hikayenin çok güçlü olduğundan emin değilim, 20 milyon euro, 25 milyon euro gibi rakamlar, benim hayallerimin dışında" ifadeleirni kullandı.

"KAĞIT ÜZERİNDE TRANSFER KOLAY"

Birçok oyuncuyla transfer söylentilerinde isimlerinin geçtiğini kaydeden teknik adam, "Çok fazla oyuncuyla ilişkilendiliyoruz. Premier Lig'de kalma süremiz uzadıkça, bu iş daha da dramatikleşiyor. Kağıt üzerinde transfer kolay ancak futbol dünyasında o kadar kolay değil. Ben her konuda yardımcı olacak bir oyuncu isterim ancak bunu bulmak da kolay değil" dedi.

Fenerbahçe'ye bu sezon başında Rizespor'dan gelen 25 yaşındaki golcü, ligde oynadığı 16 maçta 10 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.(Sporx)





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