Burnley düşme potasında ama Everton karşısında iddaa oranı çakıldı!
Son 11 lig maçında sadece 1 kere kazanabilen Burnley, düşme hattına kadar geriledi. Milli oyuncumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton ise 5 maçtır kazanamıyor. Takımlardan son haberlere ve iddaa'daki flaş gelişmeye göz atalım...
- Steven Defour, Aaron Lennon, Stephen Ward ve Nick Pope sakat, Johann Berg Gudmundsson ile Robbie Brady'nin durumları ise maç saati netleşecek.
- Son 11 lig maçında sadece 1 kere kazanabilen Burnley, o galibiyeti de Turf Moor'da Brighton'a karşı elde etmişti.
- Geçtiğimiz sezon Everton'a karşı oynadıkları 2 lig maçında ise fire vermediklerini hatırlatalım.
- 4,15'ten açılan 'Burnley Kazanır' iddaa oranı, 3 defa düşüş yaşadı ve 3,65'e kadar geriledi!
Everton
- Tottenham'a 6-2 kaybederek ağır yara alan Everton, 5 maçtır ligde 3 puan sevinci yaşayamadı.
- Andre Gomes ve Idrissa Gueye'nin durumları şüpheli.
- Menajer Marco Silva, takımda bazı taşların yerinden oynayacağının sinyalini verdi ama bunu, milli oyuncumuz Cenk Tosun'un ilk 11'e dönüşü olarak görmemek lazım. Savunmada Yerry Mina'ya daha fazla liderlik vermesi bekleniyor.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle