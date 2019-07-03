Burhan Eşer Akhisarspor'da | Transfer haberleri
Spor Toto Süper Lig 1. Lig ekibi Akhiraspor, Burhan Eşer'i transfer etti.
Süper Lig'en ve yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek olan Akhisarspor son olarak Osmanlıspor forması giyen 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Burhan Eşer'i kadrosuna kattı.
Ege ekibinden yapılan açıklamada tecrübeli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
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