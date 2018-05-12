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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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12.05.2018 - 21:12, Son Güncelleme:

Burdur'da Erdenay fırtınası!

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Burdur'da Erdenay fırtınası!

2. Göller Arası Basketbol Turnuvası’nın tanıtım toplantısı, ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

İkinci kez düzenlenecek Göller Arası Basketbol Turnuvası’nın açılışı Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’in ev sahipliğinde, Türk Basketbolu’nun efsane isimlerinden Harun Erdenay ile İsmet Badem ve Murat Özyer’in katılımıyla gerçekleşti. Basketbol yazarı Ümit Avcı’nın yönettiği panelde, ünlü isimler, Burdur’lu gençler ile sohbet ederken turnuvanın detayları da belirtildi.

Göllerdeki kurumaya dikkat çekmek amacıyla, göle kıyısı olan il ve ilçelerin takımlarının da katılımıyla hayata geçirilen turnuvada Burdur etabı maçlarının 12-13 Mayıs tarihlerinde, finallerin ise yurt dışından da gelecek takımlar ile birlikte 27-29 Temmuz tarihlerinde düzenleneceği aktarıldı.
Panelde çok büyük ilgi gören Türk Basketbolu’nun unutulmaz oyuncularından Harun Erdenay, hem basketbolculuk yaşantısında, hem de daha sonra üstlendiği menajerlik, idarecilik ve son olarak da Basketbol Federasyonu Başkanı görevlerinde yaşadıklarını anlattı.

MİLLİ TAKIM FİNAL OYNARDI
Erdenay, bir soru üzerine, A Milli Basketbol Takımımız’ın son Avrupa Şampiyonası’ndaki performansını da değerlendirirken, söylenenlerin aksine, kadromuzun çok da kötü olduğunu düşünmediğini ifade etti. Avrupa Şampiyonası’nda çok önemli üç isimden yoksun oynamak zorunda kaldığımızı aktaran tecrübeli isim, “Ersan İlyasova şampiyonada oynayamayacağını açıkladı Zaten hastalığı nedeniyle oynayamayan Ömer Aşık’a, son anda sakatlanan Bobby Dixon da eklendi. Üçü de çok önemli isimler ve onların yokluğu normal olarak her takımı etkiler. Ben tam kadro çıkmamız durumunda en azından final oynayabileceğimizi düşünenlerdendim” ifadelerini kullandı.

GÖLLERİN ÇIĞLIĞINI DUYURDUK
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de şehirlerinde basketbolun ünlü isimlerini ağırlamaya devam ettiklerini ve bunun kendileri için çok anlamlı olduğunu söyleyerek, “Biz yola çıkarken Burdur Gölü’nün ve diğer göllerin çığlıklarını tüm dünyaya duyurmak için çıktık ve daha geniş kitlelere ulaşmak için basketboldan yardım aldık. Bu vesileyle çok önemli basketbol adamları Burdurumuz’a geldi, gençlerimizle buluştu. Biz olduğumuz sürece, bu turnuva geleneksel halde devam edecektir” diye konuştu.

SİNAN GÜLER’DEN JEST
Fenerbahçe Doğuş forması giyen A Milli Basketbol Takımımız’ın kaptanı Sinan Güler de Göller Turnuvası’na kayıtsıt kalmadı. Yıldız basketbolcu, turnuvanın 12-13 Mayıs tarihlerindeki Burdur etabında şampiyon olacak 18 yaş altı takımı oyuncularını Temmuz ayında gerçekleştireceği Guler Legacy Basketbol Kampı’nda misafir edeceğini açıkladı.

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