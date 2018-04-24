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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri'Burası sirk değil maçı tekrar oynamayız'
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Futbol
24.04.2018 - 08:33, Son Güncelleme:

'Burası sirk değil maçı tekrar oynamayız'

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'Burası sirk değil maçı tekrar oynamayız'

Fenerbahçe ile oynanan ve 57. dakikada tribünden atılan maddelerle Şenol Güneş’in başının yarılması ve hastaneye kaldırılması üzerine hakem Mete Kalkavan tarafından ertelenen derbinin kararı yarın verilecek. Beşiktaş cephesi ise tepkili... İşte o detaylar...

TFF yönetiminin yarın 13.00’te yapacağı toplantının ardından vereceği karar öncesi ortaya çıkan söylentilerden Beşiktaş yönetimi rahatsız. ‘Maçın kaldığı yerden tekrar devam etmesi’ gerektiğini savunan ve alenen Şenol Güneş’in ‘Numara’ yaptığını ima eden F.Bahçe yönetimine, Beşiktaş’tan çok sert karşılık geldi. Akşam gazetesine konuşan bir Beşiktaşlı bir yönetici, Yönetim Kurulu’nun ortak görüşünün de şöyle olduğunu açıkladı:

KOMPLOCU MUAMELESİ VAR
- Sahaya atılan yabancı maddeler var. Şenol Hoca’da travma, yarık ve dikiş var. Bütün bu yaşananlara rağmen tekrar kararı çıkarsa çok büyük ayıp ve yazık olur.

- Eğer öyle olursa futbol terörünün önü alınamaz. ‘Nasılsa tekrarlanacak’ diye herkes her şeyi yapmaya başlar. Spor hukuku açısından da kötü bir emsal teşkil eder. Bunu UEFA’ya da anlatamayız.

- Şampiyonlar Ligi maçlarıyla ilgili Hukuk Kurulu’na anlatamayız. Zaten dünyanın gözünün önünde yaşandı. Her şey açık, delilli… Gizli, saklı yok. İşin içine girmiş herkese komplo kurulmuş gibi muamele yapılıyor. Şenol Hoca komplocu, doktor, hastane komplocu!..

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ÖRNEK BİR CEZA VERİLMELİ!
- Ceza yememek için her yolu deniyorlar ama farkında değiller ki gerçeklerden uzaklaşıp, komik duruma düşüyorlar. ‘Maçın kaldığı yerden devam etmesi’ kararı alınırsa perşembe günü 15.00’teki divanda maça çıkmamayı görüşeceğiz.

- Sirkte oynamıyoruz. Bu sirk mi? UEFA’nın böyle şeylere bir gram toleransı yok. O oraya mı girmiş, buradan mı girmiş. En yakın hastaneye niye gitmemiş de Acıbadem’e gitmiş. Hangi hastaneye gitmiş.

- Türkiye’nin örnek olması lazım. Bu bir fırsat. İbretlik bir ceza verilmeli. Çarşambayı bekliyoruz, göreceğiz. 3-0 olacak, bizim isteğimiz odur. Kumpas, organize... Onlar adli yargılamanın işi. (Akşam)

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