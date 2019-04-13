Burak'tan duygusal açıklama! "Benim için acı bir hafta..."
Beşiktaş'ın, Medipol Başakşehir'i mağlup ettiği maçta galibiyet golünü atan Burak Yılmaz, maç sonunda duygusal bir konuşma yaptı.
Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa maçı değerlendiren Burak, "Fenerbahçe camiasının ve futbol camiasının başı sağ olsun. Efsane olarak adlandırılan bir büyüğümüz rahmetli oldu. İnşallah biz de onlar gibi olamasak bile, bu dünyadan gidince onlar gibi anılırız. Başakşehir'in neden lider olduğunu bugün bir kez daha gördük. Sahada bizi çok yordular. Gol atmak güzel ama bugün ekstra bir moral oldu. Kazandık, mutluyuz. Ligde ne olacağını bilmiyoruz ama her maçı kazanmak zorundayız. Matematiksel olarak şansımız bitmediği sürece bunu kovalayacağız. Yarın ki maç da çok önemli. Bu hafta benim için de acı bir hafta oldu, anneannemi kaybettim. Yarın annemin yanına gideceğim. Acısını ne kadar hafifletir bilmem ama golümü ona armağan ediyorum." dedi.
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