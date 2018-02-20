Burak Yılmaz'ın uykularını kaçıran olay!
Trabzonspor'un yıldızı, Medipol Başakşehir maçı sonrası yakın çevresine içini döktü...
Trabzonspor'un Başakşehir ile oynadığı ve 1-0 kaybettiği maçta birçok net gol pozisyonundan yararlanamayan Burak Yılmaz, büyük üzüntü yaşadı.
Soyunma odasında arkadaşlarından özür dileyen tecrübeli futbolcunun, gece boyuncu da üzüntüsünün devam ettiği ve uyumakta zorlandığı öğrenildi. 32 yaşındaki forvet, "O gollerden birini atabilseydim çok farklı olacaktı. Gerçekten inanılmaz derecede üzgünüm" diyerek yakın çevresine yaşadığı üzüntüyü dile getirdiği öğrenildi. (Fotomaç)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle