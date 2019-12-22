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Futbol
22.12.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Burak Yılmaz'ın gecesi! Özel hazırlandı...

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Burak Yılmaz'ın gecesi! Özel hazırlandı...

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, bu akşam Fenerbahçe’yle oynanacak derbiye özel olarak hazırlandı.

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, bu akşam Fenerbahçe’yle oynanacak derbiye özel olarak hazırlandı..

Hafta içinde Türkiye Kupası’nda 24Erzincanspor’la oynanan mücadelenin kadrosunda yer almayarak dinlendirilen tecrübeli futbolcu, hem takımla hem de bireysel yaptığı çalışmalarla kondisyonunu en yükseğe çıkardı.

Ligde son olarak Kayserispor maçında golü bulunan 34 yaşındaki futbolcu, bu akşam rakip fileleri sarsıp hem 2 haftalık suskunluğunu bozmayı hem de zorlu Kadıköy deplasmanından takımını 3 puanla çıkarmayı hedefliyor. (Fanatik)

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