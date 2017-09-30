Spor Haberleri

« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet >Spor Haberleri >Futbol>Burak Yılmaz'ın durumu maç saatinde belli olacak

Burak Yılmaz'ın durumu maç saatinde belli olacak

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maç için İstanbul'a geldi.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'na gelen Bordo-mavili takım, daha sonra kendileri için tahsis edilen otobüse binerek kamp yapacakları otele gitti.

Bu arada arka adalesinde çekme olan Burak Yılmaz da kafilede yer alırken, bu futbolcunun durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi.

Burak Yılmaz'dan flaş Beşiktaş sözleri
Burak Yılmaz'dan flaş Beşiktaş sözleri
Beşiktaş'ı yeneceklerini belirten Trabzonsporlu Burak Yılmaz, siyah-beyazlı takıma gol de atacağını iddia etti.
Burak YılmazTrabzonsporSüper LigBeşiktaş
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL