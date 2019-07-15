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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ajansspor
15.07.2019 - 07:12, Son Güncelleme:

Burak Yılmaz'ın babasından açıklama! Lecce transferi...

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Burak Yılmaz'ın babasından açıklama! Lecce transferi...

Süper Lig ve 1. Lig'deki transfer gelişmelerini değerlendiren Yılmaz, 33 yaşındaki forvetin sakatlığı hakkında da konuştu. İşte detaylar...

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Fikret Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizde transfer dönemi sönük geçiyor. Her gün transfer haberleri basında yer buluyor ama icraat yok. Fenerbahçe ve Galatasaray iyi oyuncuları transfer etti. Trabzonspor gençlere yatırım yapıyor. Beşiktaş'ta bu hafta hareketlilik başlayacaktır.

'İrfan Can için Trabzonspor yanlış bir tercih'

Süper Lig'de bence çok iyi kaleciler var. Çok kötü oynayan kaleci de yok. Kaleciye beylik vermeniz gerekir. Kalecinin uzun süre forma giymesi lazım. Bu sezon Süper Lig'de oynayan kalecilerin yüzde yüze yakını başarılıydı. İrfan Can Eğribayat'ı iyi tanıyorum. İrfan Can başarılı ve gelecek vadeden bir kaleci. İrfan Can için Trabzonspor yanlış bir tercih oldu. Trabzonspor'un çok iyi kalecileri var. Şu anda Trabzonspor'da oynaması imkansız. Her futbolcunun oynayabileceği bir kulüp mutlaka vardır. Adanaspor gibi bir kulüpte 1. kaleci olmak varken Trabzonspor'da 3. kaleci olmanın mantığı yok. Benim gözümde Adanaspor çok büyük camiadır.

'Altay'ın Fenerbahçe'ye erken gittiğini düşünüyorum'

Altay Bayındır, Ankaragücü'nde çok iyi maçlar oynadı. Büyük takımda oynamak çok farklıdır, her oyuncu büyük takımda oynayamaz. 'Ben gider oynarım' dersin ama o oldukça zor. Bu oyuncuların mutlaka oynayabileceği yere gitmesi lazım. Altay'ın Fenerbahçe'ye erken gittiğini düşünüyorum. Fakat futbolda yarının ne olacağını bilemeyiz. İnanmak, çalışmak ve asla vazgeçmemek gerekir. Altay ve İrfan Can umarım takımlarında başarılı olurlar.

1. Lig'de şu anda net olarak bir şey söylenmese de ekonomik olarak o sezon kim güçlüyse o takım iddialıdır. Akhisarspor iddialı olacak gibi... Bursaspor transfer yasağını açabilirse çok büyük bir camia. Umarım bu sezon mertçe bir mücadele olur. Geçen sezon Karabükspor, Eskişehirspor, Elazığspor ve Balıkesirspor transfer yasağını açamamıştı ve adil mücadele olmamıştı. Bursaspor her zaman şampiyonluğa oynar. Akhisarspor ve BB Erzurumspor iyi transferler yaptı.

Burak Yılmaz, Lecce'ye transfer olacak mı?

Burak, Allah nasip ederse en fazla bir hafta içerisinde antrenmanlara başlayacak. Burak sezonun ilk maçında da Beşiktaş formasıyla sahada olacak.

Burak için Lecce transfer teklifi yaptı. Fakat Burak, Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünmüyor.

Burak Yılmaz'ın babası olmam konusu beni her zaman rahatsız etti. Burak Yılmaz'dan ve hükümetten destekli olduğuma dair söylemler beni rahatsız ediyor. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız futbolculuğu döneminde benim takım kaptanımdı. Teknik direktör olarak bazı takımların gündemine geldiğimde 'Devletten destekli ve torpille göreve geliyor' şeklinde yorumlar yapılıyor. Asla ve asla Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na bu konuda benim ulaşabilmem söz konusu olamaz. 

'Pro Lisansı kırtasiyeden almadım'

Benim hiçbir zaman böyle bir talebim de olmadı. 3 gün önce bir takımın gündemine geldim, hakkımda yine yalan yanlış haberler yapıldı. Bu tip şeyler çok ayıp. Bir takımdan önce teklif gelir, sonra yorum yapılır. Ben, Pro Lisans sahibi teknik direktörüm, bu Pro Lisansı kırtasiyeden almadım. 15 yıl profesyonel futbol oynadım. Bu haberler bilinçli yaptırılıyor, isim vermiyorum. Onlar kendini çok biliyorlar... Nereye gidersem aynı şey oluyor. Bu duruma çok üzülüyorum. (Ajansspor)

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