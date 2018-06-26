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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz Karabükspor'un yeni teknik direktörü oldu
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Futbol
İHA
26.06.2018 - 19:24, Son Güncelleme:

Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz Karabükspor'un yeni teknik direktörü oldu

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Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz Karabükspor'un yeni teknik direktörü oldu

Kardemir Karabükspor, Trabzonspor ile anlaşan Ünal Karaman’dan boşalan teknik direktörlük görevine Fikret Yılmaz’ı getirdi.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Kardemir Karabükspor, Trabzonspor’un golcü ismi Burak Yılmaz’ın babası olan 61 yaşındaki Fikret Yılmaz ile 1 yıllık anlaşma imzaladı.

Bugün saat 16.00'da Kulüp İdari Bina Toplanti Salonu'nda düzenlenen imza törenine Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin, Sportif direktörlük görevine getirilen Süha Sidal katıldı.

İmza töreninde konuşan Başkan Aytekin, Yılmaz’ın Kardemir Karabükspor’u hak ettiği yere çıkartacağını söyledi. Kulübe para arayışlarına devam ettiğini belirten Aytekin, “Yaptığı çalışmalar neticesinde zaten Süha beyi ve hocamızı kulübümüze kazandırdık. Arayışlarımız yarından itibaren de devam ediyor. Kulübümüzün artısını eksisini bir araya getirip masaya yatırdık. Bu işin içinde nasıl çıkacağımızı kuruşu kuruşuna hesap ederek bu oluşumu yaptık. İlerleyen zamanlarda bu çalışmaların neticesini göreceksiniz” dedi.

Daha önce Kayseri Erciyesspor, Orduspor ve Balıkesirspor gibi takımları çalıştıran Teknik Direktör Fikret Yılmaz, Karabükspor’un zor günlerden geçtiğini kaydederek, “Taşın altına elimizi koyarak, birlik beraberlik içerisinde Karabükspor’u hak ettiği yere çıkartacağız” diye konuştu.

Sportif direktörlüğe getirilen Süha Sidal ise, amaçlarının Karabükspor Kulübünü yaşatmak ve doğru yola koymak olduğunu ifade ederek, "Bayrağı düşürmek istemiyoruz, havada tutmak istiyoruz. Karabükspor’u o eski şah şahlı dönemlerine döndürmek istiyoruz. En önemli hedefimiz şehrimiz içinde olan küskünlüğü yok ederek, eski karabükspor’u güzel günlerine döndüreceğiz” dedi.

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