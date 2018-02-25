Burak Yılmaz'ı topa tuttu! 'Yaptığın işler...'
Ünlü yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın hedefinde, Trabzonspor'un milli golcüsü Burak Yılmaz vardı.
Ahmet Çakar, Alanyaspor maçında sarı kart görerek Beşiktaş maçında cezalı duruma düşen Burak Yılmaz için sert sözler söyledi.
Çakar yaptığı açıklamada, "Ah Burak Yılmaz ah... İki haftadır çok manidar işler yapıyorsun. Alanya maçında son saniyede sarı kart görüp, gelecek haftaki Beşiktaş maçında cezalı duruma düşmenin anlamı nedir?" ifadelerini kullandı. (Ajansspor)
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