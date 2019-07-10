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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
10.07.2019 - 09:57, Son Güncelleme:

Burak Yılmaz'ı erken teşhis kurtardı

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Burak Yılmaz'ı erken teşhis kurtardı

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Burak Yılmaz, stres kırığı riskini ortadan kaldırmak için ameliyat edilmiş ve sağ ayak 5. tarak kemiğine vida yerleştirilmişti. Golcü futbolcu, bu operasyonu geçirmeseydi yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacaktı.

Haziran ayının başında sakatlandığı ve yaklaşık 1 aydır tatil boyunca operasyon geçirmeyip sezon açılışını beklediği iddia edilen ve bu konuda Beşiktaş taraftarından eleştiri alan Burak Yılmaz'ın yaşadıklarının çok farklı olduğu ortaya çıktı.

Milli maçların ardından tatile çıkan Burak Yılmaz'ın bu dönemde ayak tarak kemiğinde bir problemi bulunmuyordu. Sezon açılışı öncesinde teknik heyetin yolladığı fitness programını tatilinin son haftasında uygulayan Burak, sağ ayak tarak kemiğinde ağrı hissedince, sağlık heyetine başvurdu. Sağlık heyeti, çekilen MR sonucunda milli futbolcunun sağ ayak 5. tarak kemiğinde stres reaksiyonu olduğunu belirledi. Erken teşhis olmasa milli golcü sezonun ilk yarısında forma giyemeyecekti.

Tarak kemiğindeki stres reaksiyonunun stres kırığına dönüşmesi halinde 6 ay sahalardan uzak kalacak golcü oyuncu için acil operasyon kararı alındı. Stres kırığı riskini ortadan kaldırmak için Burak'ın sağ ayak 5. tarak kemiğine vida yerleştirildi. Operasyonu ise 25 Haziran'da Beşiktaş sağlık heyeti başkanlığından ayrılan doktor Sarper Çetinkaya yaptı.

3 hafta sonra düz koşulara başlayacak olan Burak, takımla çalışabilecek düzeye Ağustos'un 3. haftasında gelebilecek ve Eylül ayında forma giyebilecek.

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Stres kırığı nedir?

Gerçek bir kemik kırılması değildir. Genellikle vücudun yük taşıyan kemiklerinde meydana gelir. Stres kırığı aşırı yüklenmeye bağlı olarak oluşur. En sık yük taşıyan kaval kemiği, ayaktaki tarak ve topuk kemiğinde görülür. Özellikle tarak kemiklerinde stres kırıklarına oldukça fazla rastlanır.

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Burak Yılmazı erken teşhis kurtardı

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