Burak Yılmaz'dan tepki! Galatasaray...
Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının ardından göndermede bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederken, karşılaşmada hakem Serkan Çınar'ın sarı kırmızılılar lehine verdiği kırmızı kart ve penaltı tartışma yarattı.
Müsabakanın ardından sosyal medyada hakem Serkan Çınar'a verdiği kararlar nedeniyle tepki gösterilirken, Beşiktaş'ın milli golcüsü Burak Yılmaz'dan da tepki geldi.
Bir dönem Galatasaray forması da giyen milli golcü, Twitter hesabından "Futbol" yazısının altında siyah bir fotoğraf paylaştı.
Burak'ın bu paylaşımı Galatasaray maçına gönderme olarak yorumlandı.
İşte o paylaşım:
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