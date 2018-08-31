Burak Yılmaz'dan son dakika Beşiktaş açıklaması!
Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın yaptığı transfer teklifini reddettiğini açıkladı. Yıldız oyuncu Trabzonspor'da kalacağını duyurdu.
Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ,"Beşiktaş kulübüne yaptığı teklif için teşekkür ederim; fakat ben Trabzonspor'da kalmayı tercih ediyorum..." diye konuştu.
Beşiktaş, Burak Yılmaz'ı transfer etmek için bir süredir Trabzonspor Kulübü ile görüşmelerini sürdürüyordu.
Alınan bilgiye göre Beşiktaş ve Trabzonspor, 2.5 milyon Euro transfer bedeli üzerinde anlaştı. Beşiktaş bu meblayı vadeli ödemek isterken, bordo-mavililer pazartesi günü peşin para istedi. Bu istek üzerine Beşiktaş'ın masadan kalktığı ifade ediliyor.
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