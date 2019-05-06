Burak Yılmaz'dan ses yok!
Beşiktaş'ın derbiye kadar ligde oynadığı son 6 mücadelesinde rakip fileleri 7 kez havalandıran Burak Yılmaz, eski takımı Galatasaray'a karşı etkili olamadı.
Süper Lig’in ikinci yarısında Trabzonspor’dan, Beşiktaş’a transfer olan Burak Yılmaz, harika performansıyla bir anda Siyah- Beyazlılar’ın şampiyonluk yarışına girmesinde başrolü oynamıştı.
Çok formda olan Burak, 2019 yılında ligde çıktığı 12 mücadelede rakip fileleri 11 kez havalandırıp, hem Kara Kartal’ın en golcüsü hem de ikinci yarının en skorer ismi olmayı başardı.
Ligde oynadığı son 6 mücadelede rakip fileleri 7 kez havalandıran Burak, dün eski takımı Galatasaray’a karşı etkili olamadı. Pozisyona girmekte zorlanan Kral’ın, 81’de ceza sahası içindeki şutunu Muslera çıkardı.
Bu arada Galatasaray seyircisi, tecrübeli oyuncuya tepki olarak sadece top ayağına geldiğinde onu ıslıkladı.
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