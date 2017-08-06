Burak Yılmaz'dan Selçuk İnan açıklaması!

Milli golcü Burak Yılmaz kendisini Trabzonspor'a bağlayan imzayı attı. Düzenlenen basın toplantısında başkan Muharrem Usta ve Burak Yılmaz önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Muharrem Usta Burak Yılmaz transferinde konuşurken şu ifadeleri kullandı; Bugün bizim için büyük gün, Burak yuvasına geri döndü. Attığı gollerle herkesin kabul ettiği bir oyuncu. Burak Yılmaz bir gol makinesi. Kral geri döndü. Burak Yılmaz, Çin'de ciddi bir kazancı varken, Trabzonspor'a büyük fedakarlıklarla döndü, gönülden istekliydi. Burak transferinde emeği geçenler var. Bizde oynadığı dönemdeki takım arkadaşları, yöneticiler vardı.'

Transferi hakkında konuşan Burak Yılmaz, 'Yeni bir savaş, yeni bir meydan okuma. Eskiye takılmadan kendimi yeniden göstermek istiyorum. Tekrar şampiyonluk istiyorum. Ayrılma kararını, stadımızın açılışına geldiğimde çekinmiştim. Güzel karşılandım, Başkan "Seni alacağım" dedi. İçime düştü. Selçuk İnan ile arkadaş değiliz. Kardeşiz. Sadece soyadımız aynı değil. Zorluklarla ilgili konuşmak istemiyorum. O başka camiada. Şartlar oluşursa Selçuk İnan ile her yerde oynamak isterim. Hedefim yok, atabildiğim kadar atacağım' dedi.

Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu hakkında gelen bir soru karşısında ise golcü futbolcu, 'Lucescu konusunda konuşmak istemiyorum. Ama bugün Trabzonspor için buradayım, çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Çin'den ligimizi takip ettim ama 5 saatlik fark olduğu için sonradan izledim. Başakşehir, Antalya, Alanya hep iddialı. Buradan taraftarımıza haddim olmadan bir şey söylemek istiyorum. 2010-2011'e takılı kalıp diğer sezonları unutmayalım. Onazi'ye teşekkür ederim, beni çok mutlu etti. 17 numarayı verdi, kendisi de 20 giyecek. Trabzonspor'dan başka takım da istedi, oldu, net. Ama söylemek istemiyorum' diyerek sözlerini noktaladı.