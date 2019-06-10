Burak Yılmaz'dan 'fırça' paylaşımı
Türkiye A Milli Takımı'nda yaşanan fırça skandalına Burak Yılmaz esprili bir yaklaşımda bulundu.
Tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu'na havalimanında mikrofon yerine fırça tutulmasını tiye alan Burak Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takım arkadaşıyla olan fotoğrafını paylaşarak, "Yıllarca çok fırçasını yedik" ifadesini kullandı.
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İşte Keflavik Havalimanı'nda yaşanan o anlar...
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