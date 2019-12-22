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GeriFutbol Burak Yılmaz'dan derbi sonrası tepki; "Cüneyt Çakır konuşsun"
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Futbol
22.12.2019 - 22:16, Son Güncelleme:

Burak Yılmaz'dan derbi sonrası tepki; "Cüneyt Çakır konuşsun"

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Burak Yılmaz'dan derbi sonrası tepki; "Cüneyt Çakır konuşsun"

Beşiktaş'ın golcüsü Burak yılmaz, Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldukları maçın ardından Cüneyt Çakır'a tepki gösteren bir açıklama yaptı.

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta kaptan Burak Yılmaz, maç sonunda konuştu.

"CÜNEYT ÇAKIR'I ÇAĞIRIN"

“Maçla ilgili ne söyleyeceksin?” sorusunu yanıtlayan Burak yılmaz, "Cüneyt Çakır’ı çağırın, o konuşsun" ifadelerini kullandı.

MAÇTAN ÇIKARKEN TEPKİ

Burak Yılmaz, oyundan çıkarken de 4. hakem Alper Ulusoy ile diyaloğa girdi. Tecrübeli golcü, Alper Ulusoy'a ''Sen gir oyna, sen gir oyna'' diye bağırdığı görüldü.

Fenerbahçe tribünleri ise tecrübeli golcüye tepki gösterdi.

Burak Yılmazdan derbi sonrası tepki; Cüneyt Çakır konuşsun

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