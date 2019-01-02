Burak Yılmaz'da son dakika! Bonservis bedeli...
Beşiktaş Burak Yılmaz transferinde sona geldi. Siyah-beyazlı yönetimin transferde hem oyuncunun kulübü ile hem de futbolcu ile anlaşma sağladığı kaydedildi.
Siyah-beyazlıların Burak Yılmaz ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme üzerinde anlaştığı kaydedildi. TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Trabzonspor ile sözleşmesi devam eden oyuncunun transferi için 950 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Öte yandan yıldız futbolcunun bonuslarla birlikte yıllık 2,5 milyon Euro ücret kazanacağı belirtildi.
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