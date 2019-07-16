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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
16.07.2019 - 07:27, Son Güncelleme:

Burak Yılmaz'a Lens'ten doğum günü hediyesi

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Burak Yılmaz'a Lens'ten doğum günü hediyesi

Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, dün 34 yaşına girdi. Kral lakaplı başarılı futbolcuya en anlamlı hediye, takım arkadaşı Jeremain Lens’ten geldi. Hollandalı oyuncu, kendisinde bulunan 17 numarayı, yeni sezonda bu sayıyla özdeşleşen takım arkadaşına vermeyi kabul etti.

Kara Kartal’ın geçen sezonun ara transfer döneminde Trabzonspor’dan renklerine bağladığı Burak yılmaz, Siyah-Beyazlılar’da kısa sürede ortaya koyduğu başarılı performansla klasını konuşturmuştu. 15 Temmuz 1985 doğumlu olan ve dün 34 yaşına giren tecrübeli isme, başta Beşiktaş olmak Kulübü üzere UEfA Şampiyonlar Ligi’nin resmi Twitter hesabı ve hem Siyah-Beyazlı takımdan hem de daha önce başka ekiplerde birlikte görev yaptığı oyunculardan tebrik yağdı.

Siyah- Beyazlılar’a ara transfer döneminde katılması sebebiyle forma numarası tercihini 71’den yana kullanan ve yeni dönem öncesinde kendisiyle özdeşleşen 17 numaranın sahibi konumunda bulunan Jeremain Lens’ten isteyen Kral lakaplı oyuncuya, takım arkadaşından olumlu yanıt geldi. Hollandalı futbolcunun, doğum günü olması sebebiyle 17 numaralı formayı Burak yılmaz’a hediye etme kararı aldığı bildirildi.

Gollere devam peşinde

Siyah-Beyazlı formayla geçen sezon çıktığı 15 karşılaşmada 11 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Burak yılmaz, sadece yarım dönem görev yaptığı takımın en skorer isimlerinden birisi olmayı başarmıştı. yeni sezon öncesinde de ameliyat olmasının ardından bireysel çalışmalarını sürdüren Burak, Beşiktaş formasıyla gollerine kaldığı yerden devam etmeyi planlıyor.

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