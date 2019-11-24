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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
24.11.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Burak Yılmaz'a destek çığ gibi

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Burak Yılmaz'a destek çığ gibi

Konyaspor maçı öncesinde havalimanında bazı kişilerin tepki gösterdiği Burak Yılmaz'a, alınan galibiyetin ardından büyük destek geldi. Sosyal medyada #BenBeşiktaşlıyım başlığı açan siyah-beyazlılar, Burak'a sahip çıkarken, yöneticilerden de destek geldi.

Süper Lig'in 12. haftasında Konya deplasmanına giden Beşiktaş, kaptan Burak Yılmaz'ın attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken üst üste 4. galibiyetini aldı ve zirve yolunda kayıp yaşamadı. Maçın ardından ise golcü oyuncu Burak Yılmaz'ı yalnız bırakmadı. Karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada "Ben Beşiktaşlıyım, bunu diğer oynadığım takımlarda da söyledim" diyen Burak'a sosyal medyadan büyük moral verildi.

Taraftara çiçek vermişti

Konyaspor karşılaşması için cuma günü Konya'ya giden kafileyi karşılamaya gelen gruptan birisi, Burak Yılmaz'a tepki göstermiş, golcü futbolcu ise kendisine tepki gösteren kişiye çiçek vermişti. Burak'ın attığı golle Konya'dan 5 sezon sonra 3 puanla ayrılan Beşiktaş'ta, Emre Kocadağ, Kemal Erdoğan, Efe Bezci gibi yöneticiler de dahil olmak üzere birçok siyah-beyazlı taraftar, Burak'a #BenBeşiktaşlıyım başılığı altında destek verdi.

Konyanın golü VARla iptal edildi
Konya'nın golü 'VAR'la iptal edildi

Abdullah Avcı maçın ardından Burak Yılmaz için övgü dolu sözler söylemişti...

"Türk futbolu adına önemli"Süper Lig'in 12. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Çok önemli bir deplasmandan, milli maç arasından sonra galibiyetle dönmek umut verici" dedi.
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Burak Yılmaza destek çığ gibi

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