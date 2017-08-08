Burak Yılmaz'a büyük jest... Kaptan artık o!

Bordo-Mavili ekibin yeni transferi Burak Yılmaz, Trabzonspor’daki ikinci döneminde daha çok sorunluluk alacak. Tecrübeli oyuncu yeni sezonda takımın kaptanlarından biri olacak.
Birinci kaptanlık görevinin uzun zamandır olduğu gibi Onur Kıvrak’a verileceği kaydedilirken, golcü oyuncu da ikinci kaptan olacak. Fırtına’nın açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor.
FORMA VE KOMBİNE ATAĞI
Trabzonspor forma ve kombine satışına hız vermek için kolları sıvadı. Bordo-Mavili yönetim, önümüzdeki günlerde Burak Yılmaz’ın da katılacağı bir organizasyon planladığı kaydedildi.
Şenol Güneş Kompleksi veya şehir merkezindeki TS Club mağazasında düzenelecek etkinlikte deneyimli oyuncu taraftarlarla buluşacak.
Ayrıca bir kombine standı da kurularak biletlere olan ilgi arttırılmaya çalışılacak. (Fanatik)