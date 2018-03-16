Burak Yılmaz: Yeni bir sayfa açtık
19 golle Trabzonspor’u sırtalayan ve adım adım yeni bir krallığa doğru ilerleyen Burak Yılmaz, Akhisar maçıyla beraber yeni bir sayfa açtıklarını söyleyerek, “Kazanamayınca attığım golün keyfi de olmuyor. Kazandığımızda ise o hissin tarifi yok” dedi.
Trabzonspor’un 19 gollü yıldızı Burak Yılmaz, Akhisar galibiyetiyle beraber yepyeni bir sayfa açtıklarını söyledi. Takımın kongre sürecinden etkilenmemesi adına büyük çaba harcadıklarını ve bunun üstesinden geleceklerini dile getiren deneyimli forvet, “Kazanamayınca attığım golün keyfi de olmuyor. Kazandığımızda ise o hissin tarifi yok” dedi.
Taraftarların beklentilerine karşılık vermek için ellerinden geleni yaptıklarını da söyleyen Burak Yılmaz, “Bu sezon bazı sıkıntılar yaşadık. Kazanabileceğimiz birçok maçı kaybettik ya da berabere kaldık.
Bundan sonra yapmamız gereken her maçta yüksek konsantrasyon sağlamak ve taraftarımızın vereceği destekle sezon sonuna kadar iyi bir seri yakalamak. Bunu başaracak kalitede bir kadroya sahibiz, yeter ki sahaya da yansıtabilelim” ifadelerini kullandı.
- FANATİK -
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