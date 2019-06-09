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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
09.06.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz büyüledi

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Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz büyüledi

Tüm Türkiye’yi sevince boğan 2-0’lık Fransa galibiyetinin mimarlarından olan Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz’ün bu sezon gösterdikleri performans oldukça etkileyici. Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Dechamps, Burak Yılmaz için özel paragraf ayırırken, Fransız basını ise Dorukhan için ’Pogba’yı bitiren adam’ manşetlerini attı.

Beşiktaş’a transfer süreci 1.5 sezona yayılan ve ancak geçtiğimiz sezonun devre arasında siyah beyazlı takıma katılan Burak, attığı gollerle Beşiktaş’ı şampiyonluk yarışının içine sokmayı başarmıştı. Forma giydiği 15 lig maçında 11 gol atan yıldız golcü aynı zamanda toplam 16 gol ile sezonun en çok gol atan yerli oyuncusu olmuştu. A Milli Takım’ın başına Şenol Güneş’in geçmesiyle tecrübeli golcünün kariyerinde yeni bir sayfa daha açılmış oldu. Daha önce yaşanan olaylardan dolayı 1.5 yıldır A Milli Takım’a çağrılmayan Burak, Şenol Güneş’in, tıpkı Beşiktaş’a gelişinde olduğu gibi kefil olmasıyla yeniden milli formasına kavuştu. Arnavutluk maçında golünü atan Burak, Moldova karşısında da bir asist yaparak milli maçlara iyi bir başlangıç yaptı. Ancak Burak, son yıllardaki en etkileyici performansını dün akşam Fransa karşısında gösterdi.Gol atamamasına rağmen Fransa savunmasının dünyaca ünlü iki stoperi Varane ve Umtiti’ye adeta cehennemi yaşatan milli golcü, yaptığı pres ve takım arkadaşlarına yarattığı pozisyonlarla maçın en etkili oyuncusu seçildi. Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Dechamps, Burak Yılmaz’ın etkileyici performansını "Türkiyede bir oyuncu çok önemliydi. O da Burak Yılmaz. Oyunun kurulması ve etrafındaki oyuncuların oyuna katılması anlamında çok önemli bir performans ortaya koydu" şeklindeki övgü dolu sözlerle değerlendirdi.

DORUKHAN TOKÖZ DEĞERİNİ 20’YE KATLADI

Fransa maçının dikkat çeken bir diğer oyuncusu da Dorukhan Toköz oldu. Sezon başında Şenol Güneş’in çok tercih etmediği genç yetenek, 8 Kasım 2018’de Genk deplasmanında ilk kez giydiği Beşiktaş formasını sakatlık olmadığı sürece bir daha çıkarmadı. Dorukhan, orta sahada Atiba ile yeni bir ikili oluştururken, hem hücum hem savunmada çok başarılı bir sezon geçirdi. Şenol Güneş’in Milli Takım Teknik Direktörlüğüne gelmesiyle ilk kez A Milli Takım’a çağrılan yıldız adayı oyuncu, forma giydiği 4 milli maçta da izleyen herkesi etkilemeyi başardı. Dün akşam Manchaster United’ın 100 milyon Euro’luk oyuncusu Pogba’ya adeta sahayı dar etmesi Fransız basının da dikkatinden kaçmadı. Dorukhan için Fransa basınında "Pogba’yı bitiren adam" cümlesi en çok rastlanan manşet oldu. Genç yıldız adayı hem Beşiktaş hem A Milli Takım’da oynadığı etkileyici futbol ile değerini de katlamaya devam ediyor.Geçen sezon Beşiktaş’a transfer olduğu zamanlarda piyasa değeri 500 bin Euro civarında olan Dorukhan için konuşulan rakamlar şu anda 8-10 milyon Euro arasına kadar yükseldi. Dorukhan bu rakamlarla değerini 1 yıl içinde 20’ye katlamış durumda.

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