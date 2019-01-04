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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
İSTANBUL (DHA)
04.01.2019 - 07:31, Son Güncelleme:

Burak Yılmaz transferini böyle duyurdu! 'Bilmenizi isterim ki...'

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Burak Yılmaz transferini böyle duyurdu! 'Bilmenizi isterim ki...'

Trabzonspor Kulübü, Burak Yılmaz’ın transferi konusunda Beşiktaş ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Beşiktaş'tan da "Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın kulübümüze transferi için görüşmelere başlanmıştır." açıklaması geldi.Burak Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Beşiktaş’a transfer olduğunu açıkladı ve siyah beyazlı forma için terinin son damlasına kadar mücadele edeceğini belirtti.

KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın Beşiktaş A.Ş.'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

BEŞİKTAŞ DA DUYURDU

Beşiktaş'tan da "Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın kulübümüze transferi için görüşmelere başlanmıştır." açıklaması geldi.

"BEŞİKTAŞLI DURUŞUNUN SORUMLULUĞUNDA OLACAĞIM"

Burak Yılmaz da Twitter ve Instagram hesaplarından şu açıklamayı yaptı: 

"Hayat geriye doğru anlaşılır ama ileri doğru yaşanır. Ben de hayatı ileri doğru yaşamaya çalışırken hayat beni tekrar gönül verdiğim takımımla buluşturdu.

İnanıyorum ki bu yeniden buluşmanın ileride bir gün geriye bakıp anlayacağımız güzel ve anlamlı bir sebebi var. Ben şimdiden bu yeniden buluşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum. Benim yeniden Beşiktaş forması giymemi sağlayan başta Şenol Hocama ve bana inanan herkese çok teşekkür ederim. Bana olan güvene layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım.

Büyük Beşiktaş taraftarının her bir ferdinin övgüsünü de eleştirisini de saygıyla karşılıyorum. Sadece bilmenizi isterim ki; Beşiktaş formasını giydiğim an itibarıyla Beşiktaşlılığın tanımı olan tüm değerlerin ve Beşiktaşlı duruşunun sorumluluğunda olacak ve terimin son damlasına kadar Beşiktaş'ımız için mücadele edeceğim. Sevgi ve saygılarımla, Burak Yılmaz"

BEŞİKTAŞ AÇIKLADI

Öte yandan Beşiktaş Kulübü, Burak Yılmaz’ın transferi konusunda Trabzonspor ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz’ın kulübümüze transferi için görüşmelere başlanmıştır" denildi.

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