Burak Yılmaz transferinde son dakika! İşte teklif edilen ücret
İstanbul’a gelen Lecce Kulübü’nün Sportif Direktörü Mauro Meluso’nun Beşiktaş’a ve Burak Yılmaz'a teklif ettiği rakam ortaya çıktı.
Fanatik'in haberine göre; Bir süre önce Beşiktaş’ın golcüsü Burak Yılmaz ile İtalyan ekibi Lecce’nin yakından ilgilendiği ortaya çıkmış, hatta sportif direktör Mauro Meluso’nun bizzat İstanbul’a gelerek transferi masaya yatırdığı öğrenilmişti.
Bu arada Fiorentina da Burak’ı transfer listesine almıştı. Ancak rakamlar konusunda net bir bilgi yoktu. Taraflar arasında konuşulan rakamlar ortaya çıktı.
En kısa zamanda bitecek
Buna göre Beşiktaş, Lecce’den gelen teklif üzerine İtalyanlar’dan 3.5 milyon Euro (Yaklaşık 23 milyon TL) bonservis talebinde bulundu.
Netleşen bir başka rakam da Serie A takımının Burak Yılmaz’a vermeyi düşündüğü ücret...
Yıldız forvetin önüne 3 yıllık sözleşme konulacak ve toplam 7.5 milyon Euro (Yaklaşık 50 milyon TL) ödeme sözü verilecek.
Bu noktada Burak Yılmaz sessizliğini korumasına rağmen teklife sıcak bakıyor, ancak önce kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
Uzun süredir takımdan ödeme almamasına rağmen bunu gündeme getirmeyen deneyimli futbolcunun kaderinin en geç hafta başına kadar belli olması bekleniyor.
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