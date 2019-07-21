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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Sabah
21.07.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

Burak Yılmaz transferinde flaş gelişme! Lecce...

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Çizme ekibinin teknik patronu Liverani, tecrübeli forvete ilgilerinin devam ettiğini belirterek "Taraftarımızın hayalini tutuşturan Burak Yılmaz'dır" çıkışını yaptı. Ancak oyuncusunu satmama kararı alan siyah-beyazlı yönetimin tavrında bir değişiklik yok.

Serie A'nın yeni ekibi Lecce, Burak Yılmaz'a sezon başına 2.5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme, Beşiktaş'a da 1.5 milyon Euro bonservis bedeli önermiş ancak siyah-beyazlılardan olumsuz yanıt almıştı. Lecce adına Burak'la ilgili son çıkış teknik direktör Fabio Liverani'den geldi. Liverani, "Ligde kalmak bizim için şampiyonluk kadar değerli. Bu yüzden transfer edeceğimiz golcü, kulüp adına önemlidir. Böyle bir golcüyü almak için her fedakârlığı yapıyoruz. Taraftarın hayalini tutuşturan Burak Yılmaz'dır. Hâlâ vazgeçmiş değiliz" dedi.

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BEŞİKTAŞ cephesinin tutumunda ise değişiklik yok. Burak Yılmaz'ı, başarılı performansı ve gitmesi halinde alınacak yeni transferin kulübe mali külfet getirecek olması nedeniyle satmayı düşünmeyen siyah-beyazlılar, oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. 34 yaşındaki forvet bu konudaki sessizliğini sürdürürken Beşiktaş'la yoluna devam etmek için gelecek sezon sona erecek olan sözleşmesinin 2022'ye kadar uzatılmasını istediği gelen haberler arasında.

Burak Yılmaz transferinde flaş gelişme Lecce...

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Burak Yılmaz transferinde flaş gelişme Lecce...

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