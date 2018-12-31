Burak Yılmaz transferi için geri sayım!
Beşiktaş Yönetimi, Burak Yılmaz ve menajeriyle bir kez daha bir araya geliyor.
Beşiktaş, 2006-2008 yılları arasında siyah beyazlı formayı giyen 33 yaşındaki yıldızla anlaşmak üzere... Kartal futbolcunun Trabzonspor’dan alacaklarının dörtte üçünü ödeyecek, yıllık 3 milyon Euro civarında garanti ücret verecek.
Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısında gol yollarında sıkıntı çeken ve ara transferde mutlaka en az bir forvet almak isteyen Beşiktaş, bir süredir görüştüğü eski yıldızı Burak Yılmaz’ın transferini birkaç gün içinde tamamlamayı planlıyor. Taraflar bugün yeniden bir araya gelecek ve aradaki pürüzleri giderirlerse resmen anlaşmaya varacak.
Taraflar arasındaki anlaşmazlık ise maddi konular... Trabzonspor’da bir süredir kadro dışı olan ve antrenmanlarını tek başına sürdüren Burak Yılmaz, bordo mavili kulüpteki birikmiş birikmiş 2 milyon Euro civarındaki alacaklarını ve Trabzon’da aldığı yıllık 3 milyon 550 bin Euro’nun garanti edilmesini istedi.
Geçen hafta içi yapılan görüşmelerde Umut Güner yönetimindeki Beşiktaş heyeti, Burak’ın istediği yıllık ücreti fazla buldu ve indirim istedi. Bir ara tıkanma noktasına gelen görüşmelerde iki taraf da bazı konularda geri adım attı. Burak, yıllık ücretini 3 milyon Euro civarına çekerken, Beşiktaş Kulübü de futbolcunun serbest kalabilmesi için Trabzonspor’un tecrübeli futbolcuya olan 2 milyon Euro’luk borçlarının dörtte üçlük kısmını ödemeyi kabul etti. Tarafların bugün son bir kez görüşüp resmen anlaşmaya varması ve Burak’ın da 3 Ocak’ta başlayacak Antalya kampına yetiştirilmesi planlanıyor.
"FUTBOLU BEŞİKTAŞ'TA BIRAKMAK İSTİYORUM"
Beşiktaş yönetimiyle bugün bir araya gelerek sözleşme detaylarını konuşacak olan Burak Yılmaz oldukça heyecanlı... Takıma acilen bir forvet isteyen teknik direktör Şenol Güneş’in yeşil ışık yakması sonucu siyah beyazlı yönetimin transfer teklifi götürdüğü yıldız oyuncunun da eski takımına dönmek için gün saydığı öğrenildi. Burak’ın yakın çevresine “Beşiktaş benim yuvam. Belki de son durağım. Futbolu Beşiktaş’ta bırakmak istiyorum” yorumunu yaptığı belirtildi. Trabzonspor-Bursaspor maçında oyundan alınmasına tepki gösteren ve özür dilemeyen Burak, kasım ayından bu yana kadro dışı. Yıldız oyuncu bu sezon 7 lig maçında oynadı, 5 gol kaydetti.
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