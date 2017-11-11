Burak Yılmaz Trabzonspor'a transferinde bilinmeyen anısını açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan...

Trabzonspor'un forveti Burak Yılmaz TRT Spor'a röportaj verdi. Çarpıcı sözler sarf eden milli futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

Futbolda bireysel ve takım olarak çok şey kazandım. Ben amatör ruhlu bir profesyonelim. Ufak tefek sakatlıklarımı tolere etmeye çalışıyorum. Bazen vücudunuzun stop ettiği anlar oluyor. Burada da bunu yaşadım. Burada en büyük kazancım amatör ruhlu sporcu olmamdan kaynaklanıyor.

MUHARREM USTA ELİMDEN TUTTU

Sayın cumhurbaşkanımızın yanına gittiğim zaman güzel bir konuşma yapmıştı benimle... Orada Muharrem Usta elimi tuttu ve alacağım demişti. Aldı da gerçekten. Kulübüm beni bırakmak istemiyordu. Hem başkanımız hem de ben fedakarlıklar yaptık. Çok mutluyum Trabzonspor'da. Mutluyum, huzurluyum, sevdiğim sevildiğim yere geldiğim için Allah'a şükürler olsun. Trabzonspor ile olan bağımı herkes biliyor.

Çok iyi başladık, derbileri yenilmeden geçtik. Ne olduysa Alanya maçında oldu. Alanya maçı bittikten sonra çok farklı düşüncelere sebep oldu. Camiada şok etkisi yarattı, sonra da toplarlamak zor oldu. Ersun hocamızın gidip Rıza hocamızın gelmesi teknik bir karar, yönetim verdi. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Rıza hocamız burada, o da gördüğü eksiklerin üzerine gidiyor.

TÜRKİYE KUPASI'NDA HEDEFLERİMİZ VAR

Böyle zamanlar oluyor, geçmişte de oldu gelecekte de olacaktır. Güçlü bir camia olduğumuz için bunun altından kalkacağımızı düşünüyorum. Bir an önce galibiyetler almak istiyoruz, buna da Osmanlıspor maçında başlamak istiyoruz.

Ufak tefek ağrılarım var ama Osmanlıspor maçında hocamız görev verirse oynayabileceğimi düşünüyorum. Şu anda kendimi iyi hissediyorum, sahada olabileceğimi düşünüyorum. Takımda çok iyi bir arkadaşlık var yerlisi yabancısıyla. Beraber vakit geçiyoruz, Türk insanının fıtratında var mutlu olmaz, mutlu eder, yer içirir. Arkadaşlığımız açısından hiçbir problem yok. Biraz yukarıdan kopmuş gibi görünüyoruz ama alacağımız seri galibiyetlerle tekrar üstlere tırmanacağımızı düşünüyoruz. Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nda büyük hedefleri var. Alacağımız seri galibiyetlerden sonra tekrar toparlanacağımızı düşünüyorum.

YABANCI KURALINA KARŞIYIM

Milli takımda arkadaşlarımı gördüm özlemişiz birbirimizi. Onlar da üzgün galip gelemediler. İnşallah onlar Arnavutluk maçını alıp tekrar moralli döneceklerdir. Çok geçen, yetenekli ve özel arkadaşlarımız var, onlara destek olmamız lazım, iyi yönlerini görmemiz lazım. Ekstra özellikli oyuncular var, inşallah onlar da hak ettikleri yere gelecektir.

Yabancı kuralı serbest olsun diyenlere saygı duyuyorum. İnsanlar fikirlerini açıkça söylemeli. Yabancı kuralı ile ilgili tavrım net. Yabancı kuralına karşıyım. Bizim 6 tane genç oyuncumuz gelmiş aslan gibiler. Ben şans bulacaklarına inanmıyorum. Bu kural bunun önünü biraz tıkıyor. Saygılıyım bu kurala ama karşıyım.