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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
20.06.2019 - 09:43, Son Güncelleme:

Burak Yılmaz tatilden dönüyor! Transfer...

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Burak Yılmaz tatilden dönüyor! Transfer...

İtalya Birinci Futbol Ligi (Seri A) ekibi Lecce, tatilden bugün dönecek olan tecrübeli forvet Burak Yılmaz'la yüz yüze görüşme yapmaya hazırlanıyor.

Lecce, İtalya'da oynamak istemesine karşın kızlarından uzak kalmak istemeyen Burak Yılmaz'a tekliflerini sunup, projeleriyle ikna etmeye çalışacak. Öte yandan 33 yaşındaki forvet şu ana kadar Beşiktaş'tan para alamadı.

Trabzonspor'dan devre arasında geldiği Beşiktaş'a attığı gollerle büyük katkı veren Burak Yılmaz için Lecce'nin ısrarı bitecek gibi görünmüyor. İstanbul'a gelen İtalyan ekibinin idarecileri, 33 yaşındaki milli golcünün avukatı ve menajeriyle ön görüşmeyi yaptı, Beşiktaş'ın da nabzını yokladı.

İtalyanlar ilk etapta siyahbeyazlı kulüpten ret yanıtı aldı, Burak cephesi ise topu yönetime atıp, kendi adına fikir belirtmedi. Kızlarıyla yaptığı tatilin ardından bugün İstanbul'a dönecek olan Burak Yılmaz'la bir de yüz yüze görüşmek isteyen Lecce Sportif Direktörü Mauro Meluso, hem teklifi yineleyecek hem de projelerini anlatarak yıldız futbolcuyu ikna etmeye çalışacak.

Kombinede Abdullah Avcı etkisi
Kombinede Abdullah Avcı etkisi

BURAK'A 3 YIL İÇİN 7.5 MİLYON EURO

33 yaşındaki Burak, kariyerinin bu döneminde kendisine gelen İtalya fırsatını kaçırmak istemiyor ama tam büyüme çağında olan kızlarından ayrı kalmayı da düşünmüyor. Burak kariyerindeki tek yurt dışı deneyimini 2015-16 sezonunda Çin'in Beijing Sinobo Guoan takımına giderek yaşamış, çocuk özlemi nedeniyle kazancının yarı fiyatına Trabzon'a dönmüştü. Bu arada Lecce, Burak Yılmaz'a 3 yıl için 7.5 milyon Euro teklif etti. Beşiktaş ise yıldız isim için 5 milyon Euro bonservis bedeli istemişti.

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