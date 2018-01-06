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Burak Yılmaz şoku! Sahayı terketti

Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını gerçekleştiren Trabzonspor, bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

DHA
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Kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana izinsiz olarak kampa katılmayan Sosa ve kaleci Esteban’ın yanı sıra kamp kadrosuna dahil edilmeyen Volkan ile Bongonda katılmadı.

Verilen izinin tamamlanmasıyla kampa gelen Durica, Bero, Kucka, Hubocan, Pereira, Castillo ve Rodallega ise takımdan ayrı olarak koşu yaptı.

SAKATLIK YAŞADI
Diğer oyuncular ise kondisyon çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç gerçekleştirdi. Oldukça sert geçen bu çalışma sırasında Abdülkadir Ömür ile ikili mücadeleye giren Burak Yılmaz acılar içinde yerde kaldı.

Burak Yılmaz şoku Sahayı terketti

Uzun süre saha kenarında tedavisi yapılan Burak Yılmaz, daha sonra ayağa kalkıp çalışmaya devam etmek istedi ancak ağrıları nedeniyle sahayı erkenden terk etti. Burak Yılmaz’ın durumunun çekilecek MR sonrası netlik kazanacağı belirtildi.

 

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