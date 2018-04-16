Burak Yılmaz şoku!
Golcü futbolcu, kasığındaki ağrılar artınca kadrodan çıkarıldı. Trabzonspor'da 6 eksik var.
Sakatlar ve cezalılar nedeniyle zaten sıkıntılı olan Trabzonspor'da Burak Yılmaz da 'eksikler' kervanına eklendi. Kasığından sıkıntı yaşayan golcü oyuncu dün ağrılarının şiddetlenmesi üzerine teknik heyetle görüşerek affını istedi.
Yıldız isim yapılan kontrollerin ardından Osmanlıspor maçının kadrosundan çıkartıldı. Burak ligde 22 golle Karadeniz ekibinin en golcü ismiydi. Bordo-mavili takımda ayrıca Ogenyi Onazi, Batuhan, yedek kaleci Esteban ve Fabian Castillo sakatlıkları, Okay Yokuşlu da sarı kart cezası nedeniyle Ankara'ya götürülmedi. Fırtına, başkentte 6 oyuncusundan yoksun mücadele edecek. (Fotomaç)
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