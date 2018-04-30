Burak Yılmaz sakat sakat oynayacak
Burak Yılmaz, Eskişehir’den Gökhan Ünal’ın bonusu olarak geldiği Trabzonspor’da adeta yeniden doğmuş ve gol krallığı yaşadıktan sonra önce Galatasaray’ın ardından da Çin’in yolunu tutmuştu.
Trabzonspor'un milli golcüsü Burak Yılmaz, fıtığının nüksettiğini fakat sezon sonuna kadar forma giyeceğini söyledi.
Antalyaspor maçının ardından takımdam ayrılabileceğini söyleyen Burak Yılmaz, sezon sonuna kadar oynayacağını söyledi. Sağlık durumu hakkında bilgi veren deneyimli santrfor, sezon sonu ameliyat olacağını ifade etti.
Burak Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Berlin'de yapılan tetkikler sonucu sağ tarafımdaki fıtığın nüksettiği, takımımızın Avrupa iddiası devam ettiği için kalan 3 maçta böyle oynamaya devam edeceğim. Sezon sonu ameliyat olacağım. İlginiz için teşekkür ederim..." mesajını gönderdi.
"BELKİ DE AYRILMAM EN DOĞRUSU"
Trabzonspor'un 2-1'lik galibiyetiyle biten mücadele sonrasında Burak Yılmaz kritik bir açıklama yaptı. Yıldız golcü sezon sonunda takımdan ayrılma konusunda önemli sinyaller verdi.
Burak Yılmaz, "Gelmem doğru olandı fakat belki şimdi de gitmem doğru olandır. Başkanımız maliyetli oyunculardan söz ediyor. Sezon sonu oturup görüşeceğiz." diye konuştu.
Yıldız golcü Antalyaspor mücadelesinde bir penaltı golü kaydederek takımının 3 puanına katkı verdi.
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