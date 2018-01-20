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Burak Yılmaz rakiplerine fark attı

32 yaşındaki forvet, sezon başındaki beklentilerin çok üzerinde gol attı, rakiplerini açık ara geride bıraktı.

Hürriyet Haber
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Fırtına'nın süper golcüsü Burak Yılmaz, futbol analiz şirketi Opta'nın sezon başındaki verilerine göre 9.3 gol beklentisi (XG) ile ilk yarıda XG'si en düşük oyuncu olarak belirtildi. Ancak yıldız oyuncu, attığı 14 golle bu beklentiye fazlasıyla karşılık verdi, rakiplerine fark attı. Opta'nın gol beklentisi sıralamasında Alanyasporlu Vagner Love, 11.4 XG ile ilk sırada yer alırken, golcü oyuncu rakip fileleri 10 kez havalandırarak bu beklentinin altında kaldı. Beşiktaş'ın rekor bir ücretle İngiltere'ye gönderdiği Cenk de 9.6 XG'ye karşılık attığı 8 golle beklentilerin altında kaldı.

RAKİPLERİ SOLLADI
Sadece Burak, Jahovic ve Gomis beklentilerin üzerine çıkmayı başardı. Göztepeli Jahovic 9.7 XG'ye 14 gol, Gomis 9.5 XG'ye karşılık 14 gol attı. Burak ise 9.3 XG'ye 14 golle karşılık verdi. Bordo-mavililerin golcüsü, beklentinin çok çok üzerine çıkarken, gol krallığı yarışında çekiştiği rakiplerinin de bir tık üzerine çıkmayı bildi

XG Nedir?
Opta'nın bu sezon kullanıma sunduğu XG, geçmiş yıllarda atılmış 300 bin şutu analiz edip, herhangi bir maçta çekilen şutların gol olma ihtimalini hesaplıyor. "Gol Beklentisi (XG)" adı verilen bu veri, bir futbolcunun girdiği pozisyonların zorluk derecesini ortaya koyuyor. XG ile bir futbolcunun, bir maçta veya sezonda kaç gol atmasının beklendiği verisi de çıkarılıyor. (Fotomaç)

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