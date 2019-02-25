Burak Yılmaz'dan öz eleştiri! "Özür dilerim..."
Fenerbahçe'ye karşı iki gol kaydeden Burak Yılmaz, maç sonu değerlendirmelerde bulundu.
Beşiktaş camiasından özür dileyen Burak, "Hepimizde hayal kırıklığı var. Fenerbahçe saha içinde ezeli rakibimiz, onlara gol atmak güzel. İkinci yarı bize yakışmayan bir oyun sergiledik. Taraftarımıza galibiyet hediye etmek isterdik. Vuruşum gol olsa kazanabilirdik. Herkesten özür dilerim, o pozisyonlar kaybedilmişlik varsa. Bize yakışmadı." ifadelerini kullandı.
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