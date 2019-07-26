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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
26.07.2019 - 07:24, Son Güncelleme:

Burak Yılmaz net konuştu: Evet gidiyorum ama...

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Burak Yılmaz net konuştu: Evet gidiyorum ama...

Bir süredir İtalya’ya transfer olacağı yönünde haberler çıkan Burak Yılmaz, hakkında çıkan haberler hakkında ilk kez bu kadar net konuştu.

 Yeni sezon hazırlıklarına önceki günden itibaren Avusturya’da devam eden Siyah-Beyazlılar’da Burak, ilk kez takımla birlikte idmanda yer aldı. Antrenman yapılacak sahaya doğru giderken teknik direktör Abdullah Avcı ile uzun uzun sohbet eden Burak, dedikodularla ilgili olarak, “Evet gidiyorum ama şampiyonluğa doğru gidiyorum. Beşiktaş ile sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak için yola çıkmış durumdayım. Takımla birlikte antrenmanlara başladım. Umarım hem benim hem de takımımız için hayırlısı olur” ifadelerini kullandı.

"Kırılma an meselesiydi"

Sezonun bitmesinin ardından ameliyat masasına yatan tecrübeli golcü, “Geçirdiğim operasyon konusunda yanlış bilgiler var. Ayağımda kırık yoktu ancak çok zayıflayan bölgede kırılma an meselesiydi. Eğer böyle bir şey yaşasaydım en az 2 ay sahalardan uzak kalacaktım. Tedbir amaçlı olarak bu operasyonu yaptırdım. Böylece bu durum da ortadan kalkmış oldu” açıklamasını yaptı.

"Kesinlikle istemiyor"

Beşiktaş Futbol A Takımı Sorumlu Yöneticisi Ahmet Kavalcı, sürekli transfer gündeminin içinde olan futbolcuları Burak Yılmaz ve Dorukhan için “Hocamız Abdullah Avcı, her iki oyuncunun da gitmesini kesinlikle istemiyor. Burak konusunda çok netiz, bizimle kalacak Dorukhan için de şu ana kadar gelen teklifler istediğimiz seviyede değil, çok uçuk bir teklif gelirse belki” diye konuştu.

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