Burak Yılmaz istedi, Abdullah Avcı veto etti!
Tecrübeli teknik adam talebesine, “Oynarsan, sakatlığın nüksedebilir. Bu durum bize daha fazla zarar verir” dedi
Beşiktaş'ın sakatlığı bulunan isimlerinden Burak Yılmaz, Galatasaray derbisinde oynamak için fedâkarlık yapmaya hazır durumda.
33 yaşındaki golcü futbolcu bugünkü karşılaşma öncesi, teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme yaparak "Bu maç çok kritik. Oynamak, takımıma yardımcı olmak istiyorum" dedi.
Ancak tecrübeli hocanın yanıtı olumsuz oldu. Avcı, talebesine, "Neler hissettiğini, nasıl bir ruh halinde olduğunu çok iyi biliyorum ama bu maçta oynarsan sakatlığın nüksedebilir ve sahalara dönüşün 4-5 hafta uzar. Bu durum bize daha fazla zarar verir. Senin oynamanı çok isterim ama riske atamam" karşılığını verdi.
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