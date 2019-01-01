Burak Yılmaz imzayı bekliyor
Burak Yılmaz'ın, Beşiktaşlı olması an meselesi... 2006- 2008 yılları arasında siyah beyazlı formayı giyen 33 yaşındaki forvet, geri dönüyor...
Beşiktaş Yönetimi, Burak Yılmaz ve menajeriyle bir araya gelerek transfere noktayı koydu.
Tecrübeli golcünün, Trabzonspor’dan alacağı ücretin 4’te 3’ünü Kartal ödeyecek. Burak’a da senelik 3 milyon Euro’ya yakın bir ücret verilecek.
Kampa katılacak
Trabzonspor’da bir süredir kadro dışı olan ve çalışmalarrını tek başına sürdüren Burak Yılmaz’ı bitiren Beşiktaş, oyuncunun transferine dair açıklamayı da muhtemelen bu hafta gerçekleştirecek. Bu duyurunun ardından, başarılı futbolcunun siyah beyazlı ekibin Antalya kampına katılmak üzere harekete geçeceği ifade edildi.
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