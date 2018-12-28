Burak Yılmaz için Şenol Güneş devrede
Beşiktaş Teknik Direktörü, yeni yılın ilk günlerinde golcü futbolcuyla bir görüşme yapacak.
Trabzonspor’da uzun süredir kadro dışı olan ve devre arası takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Burak Yılmaz’ın Beşiktaş’a transfer olup olmayacağı sorusu yeni yılda cevabını bulacak.
Siyah beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, geçmişte Trabzonspor’da birlikte çalıştığı tecrübeli futbolcuyla 2019’un ilk günlerinde bir görüşme yapacak. Yurt dışından da teklifler alan Burak’ın transferle ilgili tercihini bu görüşmede vermesi bekleniyor. Beşiktaş yönetimi, yaklaşık 2 milyon Euro civarındaki alacaklarına karşılık bonservisini almayı planlayan Burak Yılmaz’ı bedelsiz olarak renklerine katmayı planlıyor.
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