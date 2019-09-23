Burak Yılmaz: "Herkesin sabırlı olmasını istiyorum'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBurak Yılmaz: "Herkesin sabırlı olmasını istiyorum'
GeriFutbol Burak Yılmaz: "Herkesin sabırlı olmasını istiyorum'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
23.09.2019 - 22:32, Son Güncelleme:

Burak Yılmaz: "Herkesin sabırlı olmasını istiyorum'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burak Yılmaz: "Herkesin sabırlı olmasını istiyorum'

Beşiktaş'ın Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Uzun süren sakatlığının ardından bu sezon ilk maçına çıkan Burak Yılmaz, "Sezonun ilk maçına çıktım. Aslında erken de döndüm ama dönmem gerektiğini düşündüm.Gol attım ama yeterli mi değil. Daha fizik olarak hazır değilim. Gol benim için moral oldu. Son 10 dakika oyun bize döndü ama aslında oyun üstünlüğü onlardaydı. Yeni bir takımız, yeni oyuncularımız var. Fizik olarak hazırlanmaya, hocamızın direktiflerine uymaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonraki haftalarda daha iyi olacağız. Herkesin sabırlı olmasını istiyorum. İstenen Beşiktaş'ı en kısa sürede izletmek için çalışacağız^dedi.

Siyah beyazlı taraftarların tepkilerine de değinen tecrübeli futbolcu şöyle konuştu:

"Tüm taraftarlarımızın başımın üstünde yeri var. Tabi hangi futbolcu olursa olsun kendi taraftarları tarafından ıslıklanması oyuncu için çok kötü bir durum. Oyuncunun moralini ve performansını düşüren bir durum. Bu tepkilerin Beşiktaş'ın en iyi yerlerde olması için geldiğini biliyorum fakat kendilerinden isteğim biraz daha sabırlı olmaları"

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Burak Yılmaz: "Herkesin sabırlı olmasını istiyorum'
İşte Süper Lig'de son puan durumu
Maç oynanırken Abdullah Avcı'ya şok. Sergen Yalçın...
Sivasspor - Trabzonspor maçından kareler