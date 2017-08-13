Burak Yılmaz golle geri döndü

Trabzonspor, yeni sezonun ilk maçında Atiker Konyaspor'u konuk ederken; gözlerin üzerinde olduğu isimlerden biri de Burak Yılmaz'dı. 5 yıl sonra Trabzonspor'a dönen golcü oyuncu, 1919 gün sonra Trabzonspor formasıyla sahaya çıktı. Çin'in Beijing Guoan takımından transfer edilen golcü oyuncu, 10. dakikada ağları havalandırdı ve skoru 1-1 yaptı.
En son 2011-12 sezonunda Trabzonspor formasını giyen ve o sezonu 33 golle gol kralı tamamlayan Burak Yılmaz, Süper Lig'de 568 gün sonra golle tanıştı. Burak'ın kaleyi bulan ilk şutunda ağları havalandırması dikkat çekti.
Burak, Trabzonspor formasıyla en son 11 Mayıs 2012'de Süper Final Şampiyonluk Grubu'nun son haftasında oynanan Beşiktaş karşılaşmasında görev yapmıştı.