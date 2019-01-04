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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
04.01.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

Burak Yılmaz, en fazla golü Trabzonspor'da attı

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Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Burak Yılmaz, futbol kariyerinde en fazla golü bordo-mavili takım forması altında attı.

Futbola Antalyaspor'da başlayan Burak Yılmaz, sırasıyla Beşiktaş, Manisaspor, Fenerbahçe ve Eskişehirspor'da forma giydikten sonra 2010-2011 sezonunda Gökhan Ünal transferinde takasta kullanılıp Trabzonspor'un yolunu tuttu.

İstanbul takımlarında bu dönemde beklenen performansı gösteremeyen Burak, Şenol Güneş yönetimindeki bordo-mavili ekipte adeta patlama yaptı. Karadeniz temsilcisindeki forvette görev almaya başlayan ve ilk sezonunda 19 gol atan Burak, ikinci sezonunda 33 gol kaydetti ve gol kralı oldu.
Trabzonspor'daki bu performansıyla teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki 2011-2012 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın dikkatini çeken oyuncuya, aynı zamanda yurt dışındaki takımlar da talip oldu.

İspanya'dan Atletico Madrid, İtalya'dan Lazio ve Rusya'dan Lokomotiv Moskova'ya transferi gündeme gelen Burak, tercihini en yakın arkadaşı Selçuk İnan'ın da formasını giydiği Galatasaray'dan yana kullandı.

Bu süreçte Trabzonspor yönetiminin transfere sıcak bakmamasına karşın Galatasaray Kulübü, Burak Yılmaz'ın sözleşmesindeki serbest kalma bedeli olan 5 milyon avroyu bordo-mavili kulübün hesabına yatırıp, yıldız golcüyü renklerine bağladı.

Sergen Yalçın'dan sonra 4 büyük takımın da formasını giyen ikinci oyuncu olan Burak, 3,5 sezon formasını terlettiği ve önemli başarılara imza attığı Galatasaray'dan daha sonra ayrılma noktasına geldi.

UEFA Finansal Fair Play kriterleri nedeniyle sıkıntılı olan sarı-kırmızılı kulüp, Burak için Beijing Guoan'ın yaptığı 8 milyon avroluk teklifi kabul ederken, oyuncunun da 2015-2016 sezonu içerisinde Çin macerası başladı.

Trabzonspor'da rekor gol
Çin'in Beijing Guan takımda 32 maçta 19 gol atan Burak Yılmaz, 2017-2018 sezonu başında tekrar Trabzonspor'a döndü. Bordo-mavili futbolcu, iki ayrı dönemde Trabzonspor formasıyla oynadığı toplam 125 resmi maçta 86 gole ulaştı. Golcü oyuncu, bordo-mavili takımda 107 Spor Toto Süper Lig, 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 UEFA Avrupa Ligi, 7 Ziraat Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa maçında forma giydi.

Golcü oyuncu, bordo-mavili takımla ligde 83, Avrupa kupalarında 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 kez gol sevinci yaşadı.

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İkinci en iyi performansı Galatasaray'da
Burak Yılmaz, Galatasaray formasıyla 4 farklı kulvarda çıktığı 141 resmi maçta rakip ağları toplam 82 kez havalandırarak, takım bazında en iyi ikinci performansına ulaştı.

Golcü futbolcu, sarı-kırmızılı takımda 105 Spor Toto Süper Lig, 25 UEFA Şampiyonlar Ligi, 9 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 de TFF Süper Kupa maçında görev aldı. Burak, Süper Lig'de 65 gol kaydederken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 kez gol sevinci yaşadı. Yıldız futbolcu, Türkiye Kupası'nda 7 gol atarken, TFF Süper Kupa'da ise rakip fileleri havalandıramadı.

İki kez gol kralı oldu
Burak Yılmaz, Trabzonspor ve Galatasaray'da birer kez olmak üzere 2 kez gol krallığı başarısı gösterdi. Golcü futbolcu, 2011-2012 sezonunda Trabzonspor'da 33, 2012-2013 sezonunda da Galatasaray'da 24 gol atıp, gol krallığına ulaştı.

11 sezon sonra Beşiktaş'ta
Burak Yılmaz, Beşiktaş ile ikinci kez sözleşme imzalayarak 11 sezon sonra siyah-beyazlı ekibe döndü. İstanbul temsilcisine 2006-2007 sezonu başında Antalyaspor'dan transfer olan ve 2007-2008 sezonu devre arasında Manisaspor ile anlaşan Burak Yılmaz, bu dönemdeki 49 resmi maçta 6 gol kaydetti.
2006-2007 sezonunda ligde 30 maçta 5 gol atan oyuncu, UEFA Kupası'nda 6 maçta, Türkiye Kupası'nda da 2 maçta forma giymesine karşın rakip fileleri havalandıramadı.

İlk sezonunda 38 resmi karşılaşmada 5 gol kaydeden Burak Yılmaz, 2007-2008 sezonunda çıktığı 9 lig maçında 1 gol sevinci yaşadı. Burak, Şampiyonlar Ligi eleme ve grup maçlarında da 1'er kez olmak üzere 2 maçta oynadı, ancak gol atamadı.

Burak Yılmaz, böylelikle siyah-beyazlı takım forması altında 49 resmi maçta 6 gol atıp iyi bir performans ortaya koyamamış ve Manisaspor'un yolunu tutmuştu.

Burak Yılmaz, en fazla golü Trabzonsporda attı

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