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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
22.02.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Burak Yılmaz derbide ilk kez...

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Burak Yılmaz derbide ilk kez...

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmayı siyah-beyazlı oyuncu Burak Yılmaz, farklı bir heyecanla bekliyor.

Süper Lig'in en tecrübelilerinden biri olan 33 yaşındaki oyuncu, geçmiş sezonlarda da formasını giydiği Beşiktaş'ta, derbi maçlardaki ilk golünü Fenerbahçe karşısında arayacak.

Siyah-beyazlı takımda daha önce 2006-2007 sezonu ve 2007-2008 sezonunun ilk yarısı olmak üzere 1,5 sezon oynama fırsatı bulan Burak Yılmaz, derbilerde gol atamamıştı.

Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla bu 1,5 sezonluk dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 7 derbide sahaya çıktı. Bu maçlarda toplam 456 dakika süre alan Burak, gol sevinci yaşamadı.

Siyah-beyazlı takımın lig ve Türkiye Kupası olmak üzere Fenerbahçe ile yaptığı 5 derbi mücadelesinde gol atma başarısı gösteremeyen tecrübeli futbolcu, Süper Lig'deki 2 Galatasaray mücadelesini de boş geçti.

- Beşiktaş'ta 9 kez fileleri havalandırdı

Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş kariyerinde 9 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Siyah-beyazlı takımdaki ilk sezonunda 2006-2007'de ligde 5 gol atan Burak, Türkiye Kupası'nda ise bir defa gol sevinci yaşadı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 154Beşiktaş - Fenerbahçe
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    1,55
    6507kez oynandı
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Beşiktaş'taki ikinci sezonunda 2007-2008'de ilk yarıda görev yapan Burak Yılmaz, sadece bir gol kaydetti.

Bu sezonun devre arasında ikinci kez Beşiktaş'a transfer olan Burak, şu ana kadar oynadığı 4 maçta takımına 2 gol kazandırdı.

Akhisarspor, Büyükşehir Belediyespor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarını boş geçen Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Bursaspor'u 2-0 yendiği karşılaşmada 2 golü de atan isim oldu.

- Galatasaray formasıyla 2 derbi golü

Geçmiş sezonlarda Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen Burak Yılmaz, sarı-kırmızılı takımda görev yaptığı sezonlarda 2 derbi golüne imza attı.

Burak Yılmaz, Galatasaray formasıyla Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye birer gol kaydetti.

Kariyerinde 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe forması giyen tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli ekipte fazla şans bulamadı. Burak Yılmaz, söz konusu sezonda derbilerde sadece Galatasaray karşısında 18 dakika sahada kalırken, fileleri havalandıramadı.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürdü... (VİDEO)

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