Süper Ligin 8. haftasında Trabzonspor'un sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanacağı karşılaşma Burak Yılmaz için ayrı bir önem taşıyor. Bordo mavili takıma ilk olarak 2009-10 sezonunun devre arasında transfer olan ve iki dönemde kulüpte 4. sezonunu geçiren Burak, Akhisarspor maçında görev yapması halinde Trabzonspor'da dalya diyecek.

99 MAÇTA 100 GOL ATTI

Bordo mavili takımın 32 yaşındaki oyuncusu, Trabzonspor'da şu ana dek lig, kupa ve Avrupa maçları dahil olmak üzere 99 maçta sahada yer aldı. Söz konusu karşılaşmalarda toplamda 100 gol kaydeden Burak Yılmaz, 2011-12 sezonunda bordo mavili takımla ligde attığı 32 golle bir de gol krallığı yaşadı. Deneyimli golcü oyuncu, bu sezon forma giydiği 6 lig maçında 7 gol kaydederek gol krallığında da iddialı konumda yer aldı.

KARTLAR TEKNİK HEYETİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Süper Ligin ilk 7 haftalık bölümünde en çok kart gören takımlardan biri olan Trabzonspor'da Teleset Mobilya Akhisarspor maçı öncesi Mas, Okay, Kucka ve Burak olmak üzere toplam 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer bulunuyor. Bordo mavililerde Onazi ve Kucka'nın sakatlığının bulunması ve kadroda sayıca eksik kalınması nedeniyle teknik heyetin futbolcuları dikkatli davranmaları yönünde uyardığı öğrenildi. Trabzonspor'da 2'şer sarı kartı bulunan Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan ve Uğur Demirok da ceza sınırına yaklaşan isimler. Bordo mavililerde ilk 7 haftada 15 ayrı isim toplam 26 sarı kart gördü.