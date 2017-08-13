Burak Yılmaz: ''Bu sevgiye karşılık vermem gerekiyordu''

Medical Park Stadyumu'nda 2-1 biten maçın ardından mikrofonlara konuşan Burak yılmaz, maçı,takımı ve transfer sürecini değerlendirdi.

Üstünde baskı olduğunu belirten Burak Yılmaz, gol attığı için mutlu olduğunu belirtirken konuşması şu şekildeydi:

"Taraftarlarımız, kulüp o kadar güzel karşıladılar ki beni çok baskı oldu. Baskıyla her zaman iyi performans veren bir oyuncuyum. Bu sevgiye karşılık vermem gerekiyordu. Allah'a şükürler olsun, goller nasip etti. Çok zor bir transfer süreci oldu. Hem yönetim hem de ben fedakarlıklar yaptım. Bir maçla her şey bitmedi. Benim işim gol atmak. Santrafor için gol; ekmek-su gibidir. Benim için aslında maç öğlen başladı. Hocam ve teknik ekip video hazırlamış. Çok tatlı bir heyecan vardı. Yeterli miyiz? Değilizi. Önemli olan form tutmadan puan alabilmek. Trabzonspor sadece Burak Yılmaz'dan ibaret değil. Çok önemli oyuncular var. Daha üst seviyeye çıkacağımızı düşünüyorum. Avni Aker çok farklıydı ama burasu hiçbir stat ile kıyas edilemez. 2010-2011'de de böyle atmosfer vardı. Yusuf Yazıcı çok yetenekli ve güzel bir insan. Tecrübesiz ama daha iyi olacaktır. Türk futboluna çok katkı sağlayacağını düşünüyorum."