Burak Yılmaz bombası! 2 kulüp devrede
Burak Yılmaz tekrar büyüklerin gündemine girdi. Beşiktaş, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için bordo-mavili yönetimle görüşüyor.
Trabzonspor'un bonservis olarak Beşiktaş'tan 3,5 milyon Euro istediği iddia edildi.
Trabzonspor yönetimi ile masaya oturan siyah beyazlılar bonservis konusunda anlaşmaya çalışıyor. Beşiktaş transfer komitesi, Trabzonspor ile anlaşma sağlanması halinde Burak Yılmaz ile de masaya oturacak ve transferi gerçekleştirmeye çalışacak..
Öte yandan Beşiktaş'ın Trabzonspor ile anlaşamaması durumunda Galatasaray'ın sırada beklediği ve 33 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak istediği ifade ediliyor.
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