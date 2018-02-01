Burak Yılmaz bakın ne yaptı! O isimlerin hepsini...

Sezon başında Süper Lig'e Trabzonspor formasıyla yeniden dönüş yapan Burak Yılmaz, bordo-mavili takıma geldiği ilk günlerindeki performansını sergiliyor. Yaşadığı sakatlıklara rağmen büyük bir fedakarlık ortaya koyarak takımını yalnız bırakmayan ve gollerini atmaya devam eden Burak Yılmaz, emeğinin karşılığını hem Süper Lig'de zirvede yer aldığı gol krallığı ile alırken Avrupa arenasında da bir çok ünlü golcüye geride bıraktı.

Burak Yılmaz az zamanda çok gol attı

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Avrupa arenasında rakiplerine oranla daha az süre aldı. Premier Lig'de gol krallığı yarışında ilk sıralarda yer alan Harry Kane 23 maçta bin 958 dakika görev alırken, 21 gol imza attı ve 93 dakikada bir gol attı. Maç başına ise 0.91 gol ortalamasıyla oynadı. Aynı ligde 18 golü bulanan Mohamed Salah ise 23 maçta bin 773 dakika forma giydi. 99 dakikada bir gol atarken, maç başına 0.78 gol ortalamasıyla oynadı.

Bundesliga'da ise Robert Lewandoski 19 maçta 18 gol atı. Bin 543 dakika sahada kalan oyuncu 86 dakikada bir gol atarken, maç başına ise 0.95 ortalama ile oynadı.

La liga'da ise Lionel Messi 21 maçta 20 gol atarken, bin 890 dakikada forma giydi. 95 dakikada bir gol atarken 0.95 maç başı ortalamasıyla oynadı. Aynı takımda bulunan Luis Suarez ise 18 maçta 16 gol attı. Bin 613 dakika sahada kalan oyuncu 101 dakikada bir gol atarken 0.89 maç başı ortalamasıyla oynadı.

Fransa Ligi'nde ise Edinson Cavanı ise 22 maçta 21 gol attı. Bin 803 dakika sahada kalan oyuncu 86 dakikada bir gol attı ve 0.95 maç başı ortalama ile oynadı. Aynı takımda bulunan Neymar ise Burak Yılmaz ile aynı istatistikleri paylaştı. 16 maçta 17 gol atan oyuncu bin 437 dakikada sahada kaldı. 85 dakikada bir gol atan oyuncu 1.06 maç başı ortalamasıyla oynadı.

İtalya Ligi Seri A'da ise Lazio forması giyen Ciro Immobile 19 maçta 20 gol attı. Bin 596 dakika sahada kalan oyuncu 80 dakikada bir gol attı ve 1.05 ortalama ile oynadı. Inter forması giyen Mauro Icardi ise 22 maçta 18 gol attı. Bin 944 dakika sahada kalan oyuncu 108 dakikada bir gol attı ve 0.82 maç başı ortalamasıyla oynadı.

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz ise 16 maçta 17 gole imza attı. Bin 356 dakika sahada kalan oyuncu 80 dakikada bir gol atarken, 1.06 maç başı ortalamasıyla oynadı.

Süper Lig ve Avrupa'nın 5 önemli liginde gol atan oyuncuların oynadıkları maç sayıları ve attıkları goller ise şöyle:

Süper Lig (Türkiye) Maç-Gol

Burak Yilmaz (Trabzonspor).....: 16 -17

Bafétimbi Gomis (Galatasaray).: 18 -15

Adis Jahovic (A. Konyaspor)......:18-14

Vgner Love (Beşiktaş).............:14-10

Umut Bulut (Kayserispor).........:19-10

Premier Lig (İngiltere)

Harry Kane (Tottenham Hotspur)...:23-21

Mohamed Salah (Liverpool)...........:23-18

Sergio Agüero (Manchester City)....:19-16

Raheem Sterling (Manchester City).:22-14

Romelu Lukaku (Manchester United):23-11

La Liga (İspanya)

Lionel Messi (Barcelona)..................:21-20

Luis Suarez (Barcelona)....................:18-16

Iago Aspas (Celta Vigo)....................:20-14

Maximiliano Gmez (Celta Vigo).........:20-11

Willian Jose(Real Sociedad)...............:21-10

Bundesliga (Almanya)

Robert Lewandowski (Bayern Münih).: 19-18

P.E. Aubameyang (Borussia Dortmund):16-13

A. Finnbogason (Augsburg).................:18-11

Timo Werner ( Leipzig)........................:18-10

Mark Uth (Hoffenheim).......................:19-10

Serie A (İtalya)

Ciro Immobile (Lazio)..........................:19-20

Mauro Icardi (Inter).............................:22-18

Fabio Quagliarella (Sampdoria)..............:21-16

Paulo Dybala (Juventus)......................:19-14

Dries Mertens (Napoli)........................:22-13

Ligue 1 (Fransa)

Edinson Cavani (Paris Saint-Germain)..:22-21

Neymar (Paris Saint-Germain).............:16-17

Nabil Fekir (Olimpik Lyon)...................:20-16

Falcao (Monaco)..................................:19-16

Mariano Diaz (Olimpik Lyon)................:22-13