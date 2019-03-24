Burak Yılmaz: "Avupa Şampiyonası'nda olur muyum, olmaz mıyım bilemem"
Milli takımın yıldızı Burak Yılmaz, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki Moldova maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Yıldız oyuncunun açıklamaları şu şekilde:
"Burası milli takım, hepimizin hayalleri, olmak istediği bir yer. Ben bu forma ile her zaman çok heyecanlıyım, inançlıyım.Yarınki maçla ilgili çok umutluyum; inşallah istediğimiz sonucu alırız. Milli takım için kadroya bakmaksızın her zaman umutlu olmamız gerekiyor. Genç ve tecrübeli arkadaşlarımız var. Çok iyi bir ortamımız var.
Hocamızın basın toplantısında söylediği bir laf vardı, bu hafta milli hafta olmalı diye. Cenk ile geçmişte de beraber oynuyordum. Santrfor oyuncusu olarak sahada benim gibi bir santrfor oyuncusu olması beni rahatlatıyor ama karar hocamızın. Cenk'in futbolculuğuyla alakalı konuşulacak çok bir şey yok. Onunla oynamaktan çok mutluyum.
Artık tecrübeli bir oyuncu olarak nitelendiriliyorum. Uzun vadede hedef Avrupa Şampiyonası, orada olur muyum olmaz mıyım bilemem."
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