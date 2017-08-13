Burak Yılmaz 90+2'de Trabzonspor'a 3 puanı getirdi

Stat: Medical Park
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Cem Hanoğlu, Erdem Bayık
Trabzonspor: Esteban, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Okay Yokuşlu (Dk. 55 Bero), Kucka, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı (Dk. 89 Rodallega), Bongonda (Dk. 70 Yusuf Erdoğan), Burak Yılmaz
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat Öztorun, Jonsson (Dk. 46 Ali Çamdalı), Mehdi Bourabia, Ömer Ali Şahiner (Dk. 81 Ezekiel), Traore (Dk. 56 Musa Araz), Fofana, Milosevic
Goller: Dk. 3 Fofana (Atiker Konyaspor) Dk. 9 ve 90+2 Burak Yılmaz (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Yusuf Yazıcı, Dk. 36 Pereira, Dk. 52 Durica, Dk.
87 Uğur Demirok (Trabzonspor) Dk. 36 Fofana, Dk. 50 Skubic (Atiker Konyaspor)
MAÇIN GOL DAKİKALARI!
3. dakikada Atiker Konyaspor, öne geçti. Okay Yokuşlu'nun hatalı pasında ceza yayı gerisinde topla buluşan Fofana, ceza alanına girerek kaleci Esteban ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı Estaban'ın solundan filelerle buluşturdu: 0-1
9. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Mas'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda, top kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından, üst köşeden filelere gitti: 1-1
Kral golle döndü, sosyal medyayı salladı1919 gün sonra Trabzon forması ile sahaya çıkıp maçı 1-1'e getiren Burak Yılmaz,bu golü sonrası sosyal medyada gündem oldu. İşte atılan tweetlerden bazıları...
90+2. dakikada Olcay Şahan'ın sağdan ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Burak Yılmaz, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından filelere göndererek, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1