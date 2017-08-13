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Burak Yılmaz 90+2'de Trabzonspor'a 3 puanı getirdi

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav sezonu ilk hafta maçında Trabzonspor sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta konuk ekip Atiker Konyaspor'un golünü 3. dakikada Fofana atarken ev sahibi Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri ise 9. ve 90+2. dakikalarda Burak Yılmaz kaydetti. 5 yıl aradan sonra Trabzonspor formasıyla ilk maçına çıkan Burak Yılmaz iki gol kaydederek takımına 3 puanı getiren isim oldu.

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  • Trabzonspor - Atiker Konyaspor maçından kareler
  • Trabzonspor - Atiker Konyaspor maçından kareler
  • Trabzonspor - Atiker Konyaspor maçından kareler
  • Trabzonspor - Atiker Konyaspor maçından kareler

Stat: Medical Park 
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Cem Hanoğlu, Erdem Bayık 
Trabzonspor: Esteban, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Okay Yokuşlu (Dk. 55 Bero), Kucka, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı (Dk. 89 Rodallega), Bongonda (Dk. 70 Yusuf Erdoğan), Burak Yılmaz 
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat Öztorun, Jonsson (Dk. 46 Ali Çamdalı), Mehdi Bourabia, Ömer Ali Şahiner (Dk. 81 Ezekiel), Traore (Dk. 56 Musa Araz), Fofana, Milosevic 
Goller: Dk. 3 Fofana (Atiker Konyaspor) Dk. 9 ve 90+2 Burak Yılmaz (Trabzonspor) 
Sarı kartlar: Dk. 34 Yusuf Yazıcı, Dk. 36 Pereira, Dk. 52 Durica, Dk.
87 Uğur Demirok (Trabzonspor) Dk. 36 Fofana, Dk. 50 Skubic (Atiker Konyaspor)

Burak Yılmaz 90+2de Trabzonspora 3 puanı getirdi
MAÇIN GOL DAKİKALARI!
3. dakikada Atiker Konyaspor, öne geçti. Okay Yokuşlu'nun hatalı pasında ceza yayı gerisinde topla buluşan Fofana, ceza alanına girerek kaleci Esteban ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı Estaban'ın solundan filelerle buluşturdu: 0-1
9. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Mas'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda, top kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından, üst köşeden filelere gitti: 1-1

Kral golle döndü, sosyal medyayı salladı
Kral golle döndü, sosyal medyayı salladı
1919 gün sonra Trabzon forması ile sahaya çıkıp maçı 1-1'e getiren Burak Yılmaz,bu golü sonrası sosyal medyada gündem oldu. İşte atılan tweetlerden bazıları...


90+2. dakikada Olcay Şahan'ın sağdan ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Burak Yılmaz, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından filelere göndererek, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1 

Burak Yılmaz 90+2de Trabzonspora 3 puanı getirdi

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